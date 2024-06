Montebello Vicentino: arrestato marocchino gravato da ordine di cattura

Nel pomeriggio di lunedì 11 giugno 2024, un pregiudicato 56enne di origini Marocchine si è introdotto furtivamente all’interno degli spogliatoi dedicati ai dipendenti di una conceria di Montebello Vicentino.

Il titolare della ditta, notando la presenza sospetta, ha prontamente richiesto al 112 l’intervento dei Carabinieri. Immediato l’arrivo di una pattuglia della Tenenza di Montecchio Maggiore che transitava nelle vicinanze poiché impegnata in un servizio ad alto impatto coordinato dalla Compagnia di Valdagno.

Sorpreso dai militari l’uomo ha invano tentato di giustificare la propria presenza nella conceria di Montebello adducendo scuse alquanto fantasiose.

Nel corso dell’identificazione,

grazie alla consultazione della banca dati delle forze di polizia, il soggetto è risultato gravato da ordine di cattura e carcerazione per aggravamento misura cautelare personale disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, all’esito delle responsabilità penali per fatti reato commessi nel 2022 nella Provincia di Verona.

Terminate le formalità di rito presso la Compagnia di Valdagno a cura dei militari della Tenenza di Montecchio Maggiore, l’arrestato è stato ristretto presso la casa Circondariale di Vicenza a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Un ulteriore esempio di attività operativa rapida ed efficace frutto della forte sinergia tra i reparti dell’Arma presenti sul territorio, coordinati dalla Compagnia Carabinieri di Valdagno a costante tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti rappresentano esecuzione di provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Legione Carabinieri “Veneto” Compagnia di Valdagno

Fonte https://www.carabinieri.it/