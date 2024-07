Monte Torle: ciclista colto da malore perde la vita

Ieri attorno alle 19.30 la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Asiago per un ciclista colto da malore, mentre con la moglie percorreva un itinerario del Monte Torle. Una squadra è partita in fuoristrada, mentre venivano inviati anche l’ambulanza e l’elicottero di Trento emergenza, poiché nel frattempo il 118 veniva avvertito del peggioramento delle condizioni di S.G., 53enne di Ancona. Purtroppo una volta sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata imbarellata e trasportata a valle. I soccorritori hanno caricato le biciclette della coppia sul mezzo e accompagnato la signora nella sede di villeggiatura. La squadra è rientrata da Monte Torle verso le 22.30.

Asiago (VI), 21 luglio 2024

Michela Canova

Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

Il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto è un’organizzazione specializzata nel soccorso in ambienti montani e sotterranei. Fornisce assistenza e salvataggio a persone in difficoltà, sia in situazioni di emergenza che in condizioni estreme. Le loro attività includono il recupero di infortunati, la ricerca di dispersi e il supporto durante calamità naturali. Collaborano strettamente con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) per garantire interventi tempestivi ed efficaci. Inoltre, svolgono attività di prevenzione e formazione per sensibilizzare la popolazione sui rischi legati alle attività in montagna e in grotta, promuovendo comportamenti sicuri e responsabili.

Fonte dal sito: CNSAS Veneto