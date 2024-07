Malo e Piovene Rocchette: due persone denunciate in stato di libertà

Due persone denunciate in stato di libertà a seguito di attività investigative – Malo (VI) e Piovene Rocchette (VI).

Nel corso di due distinte attività investigative, i Carabinieri

del Nucleo Operativo e Radiomobile

della Compagnia di Schio e della Stazione di Piovene Rocchette

hanno denunciato in stato di libertà due persone. In particolare:

a Malo,

nel marzo scorso, ignoti, in orario notturno, dopo aver effratto la porta di ingresso di un esercizio commerciale del centro storico, si introducevano all’interno ed asportavano dal registratore di cassa del denaro contante, per poi dileguarsi.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio, anche grazie agli accertamenti di carattere tecnico eseguiti dal Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma su del materiale repertato nel corso del sopralluogo, consentivano di individuare l’autore del furto in unn 31ene cittadino moldavo dimorante a Thiene. Che veniva deferito in stato di libertà per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Vicenza.

a Piovene Rocchette

invece, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà una 21enne di Schio, per le ipotesi di reato di utilizzo illecito di carte di pagamento e ricettazione, a carico della quale venivano raccolti elementi di reità in relazione all’utilizzo fraudolento di carte di credito, provento di furto in abitazione, consumato lo scorso 15 febbraio in un danno di un’anziana di Santorso.

La perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Vicenza ed eseguita a Schio presso l’abitazione della donna, consentiva di raccogliere ulteriori elementi di reità. Nonché sottoporre a sequestro circa due grammi di hashish. Motivo per il quale l’indagata veniva segnalata anche in via amministrativa quale assuntrice di stupefacenti.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna

