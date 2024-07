Malo: arresto per detenzione e cessione stupefacenti a minore

I carabinieri della Stazione di Malo, nella tarda serata del 15 luglio scorso, hanno arrestato C.Z. 20enne di Isola Vicentina (VI), trovato in possesso di 240 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Nei fatti, il giovane, veniva notato dai carabinieri mentre tentava di disfarsi, gettandolo dalla finestra della propria abitazione, di un involucro che, prontamente raccolto dai militari, conteneva della sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire un bilancino di precisione e, occultata in varie fenditure delle pareti dell’abitazione, 240 grammi di “hashish”. Gli accertamenti permettevano altresì di appurare l’avvenuta cessione di stupefacente ad un 15enne del posto.

Malo – Al termine degli accertamenti

C.Z. veniva dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura berica, accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Vicenza.

“Si rappresenta che le misure sono state adottate di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza

Il dispositivo territoriale

trova il suo completamento nei Comandi di Legione, che assicurano il supporto logistico.

Assegnano il personale per i reparti secondo le possibilità e le esigenze del territorio e svolgono funzioni di raccordo.

Nonché nei 5 Comandi Interregionali, che esercitano l’alta direzione, il coordinamento e il controllo.

Questo per garantire l’omogeneità nella gestione delle funzioni di polizia sul territorio nazionale e curano la programmazione delle esigenze logistiche.

Le Stazioni e le Tenenze sono presidi di prossimità in grado di proiettare ogni giorno migliaia di pattuglie.

I Nuclei Operativi e Radiomobili garantiscono il pronto intervento nelle 24 ore.

Fonte https://www.carabinieri.it/