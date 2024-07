Lonigo: incidente mortale con un trattorino, deceduto un 47enne

Lonigo: incidente mortale, la notte scorsa, alle 22:30 di mercoledì 10 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di una proprietà privata in Via Carlo Ridolfi a Lonigo (VI) per il rovesciamento di un piccolo trattore: deceduto un uomo.

Lonigo: incidente mortale, accertamenti

L’uomo si trovava all’interno della proprietà quando per cause in corso di accertamento dello Spisal e dei carabinieri e precipitato con il mezzo da un terrazzamento.

Il personale medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del 47enne di Val Liona.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e illuminato la zona per i rilievi e dopo il nullaosta recuperato il corpo.

Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3:00.

Comunicato Stampa del 12 luglio 2024

Fonte: Vigili del fuoco

