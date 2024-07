Lite in un bar di Malo: DASPO WILLY per 31enne albanese

Lite in un bar di Malo: nella giornata di ieri il Questore di Vicenza Dario Sallustio ha adottato nei confronti di M.A., 31enne cittadino albanese, con precedenti per reati contro la persona e ubriachezza, il divieto di accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze a tutti i locali pubblici (DASPO WILLY) del comune di Malo (VI) per la durata di anni 2 (due).

Arresto per resistenza e lesioni

In particolare, M.A., nella serata del 12 luglio 2024 veniva tratto in arresto dai militari della stazione Carabinieri di Arsiero (Vi) per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale. Oltre che per lesioni personali, perpetrati all’interno dell’esercizio pubblico. Locale denominato “Bar Bacco e tabacco” a Malo (VI).

Il soggetto stava trascorrendo la serata al Bar quando, a seguito di una smodata assunzione di alcol, è sorto un acceso alterco con altri avventori. Costringendo quindi il gestore del Bar a chiamare il numero di emergenza.

Nell’immediatezza giungeva sul posto una pattuglia della Polizia Locale Alto Vicentino, che, non riuscendo a contenere M.A., chiedeva ausilio ai militari dell’Arma.

Aggressione ai Carabinieri

Anche i Carabinieri trovavano M.A. in forte stato di alterazione psico-fisica e dopo essere stati apostrofati con frasi minacciose, venivano aggrediti in maniera violenta tanto da riportare lesioni personali.

Motivazioni del DASPO

In considerazione della gravità di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico, che palesano una concreta pericolosità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica determinata altresì da una spiccata propensione a violare le leggi, creando disagio, timore e preoccupazione, il Questore della Provincia di Vicenza Dario Sallustio ha emesso nei confronti di M.A. un Divieto di Accesso. Oltre ad uno stazionamento nelle immediate vicinanze, a tutti i locali pubblici (DASPO WILLY) del comune di Malo (VI). La durata è di 2 anni, dalle ore 17.00 di ogni giorno e fino alle ore 06.00 dell’indomani.

L’eventuale inottemperanza del presente provvedimento è punita con l’arresto da 6 mesi a 2 anni di reclusione. E con la multa da 8.000 a 20.000 Euro.

Comunicato stampa del 19 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza