L’Isola del Tesoro chiusa dal Questore di Vicenza per 10 giorni

Il Questore della provincia di Vicenza, Dario SALLUSTIO, ha sospeso per 10 (dieci) giorni la licenza del pubblico esercizio “L’ ISOLA DEL TESORO S.N.C..” di via Quintino Sella a Vicenza, con contestuale chiusura dello stesso per il medesimo periodo.

Per dieci giorni, pertanto, il locale dovrà restare chiuso e non potrà somministrare o vendere alimenti e bevande. E neppure esercitare commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, così come l’attività dei giochi leciti.

Motivazioni del provvedimento

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Atteso che in occasione di numerosi controlli effettuati dalle Volanti della Questura, dalla Polizia Locale di Vicenza e dai Carabinieri, erano state riscontrate numerose irregolarità.

In particolare, il 17 gennaio, il 19 marzo ed il 24 giugno 2024, nel corso di mirati servizi interforze, scaturiti anche dalle numerose segnalazioni ed esposti dei residenti, sono stati identificati all’interno e nelle immediate vicinanze vari avventori (rispettivamente 18, 10 e 13 nelle diverse occasioni), con numerosi precedenti penali e/o di Polizia, anche per reati particolarmente gravi (armi, stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona).

Isola del Tesoro: sequestro di sostanze stupefacenti

In occasione del controllo del 24 giugno, la Polizia Locale di Vicenza, impiegando l’unità cinofila antidroga, ha rinvenuto della sostanza stupefacente nelle vicinanze di un armadio posto nell’antibagno del locale. Nell’armadio veniva trovata una pipa, costruita artigianalmente, utilizzabile presumibilmente per fumare crac. La pipa ancora tiepida perché verosimilmente usata da poco e precipitosamente abbandonata a causa del controllo di Polizia. Nello stesso contesto, uno degli avventori, un cittadino straniero di anni 25, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Sostanza poi consegnata spontaneamente e sottoposta a sequestro amministrativo.

Aumento dei reati nel quartiere

La zona stava facendo registrare un certo aumento dei reati nel quartiere, come segnalato anche dai residenti (specie rapine, furti, spaccio di sostanze stupefacenti), con conseguente allarme sociale, preoccupazione dei cittadini ed aumento delle condizioni di degrado.

Pertanto, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore di Vicenza ha adottato il provvedimento di sospensione per la durata di 10 giorni.

Comunicato stampa del 10 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza