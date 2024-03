Ladro sorpreso mentre ruba dentro ad un’auto: arrestato

Ladro colto in flagranza di reato, arrestato dalla Polizia di Stato

Poco dopo la mezzanotte, un equipaggio in servizio di Volante della Questura ha arrestato un uomo, sorpreso a rubare dall’interno di un’autovettura parcheggiata nel cortile di un’abitazione di Vicenza, in Via Leopardi.

L’uomo, di origine ivoriana del 1993, in regola con le norme relative al soggiorno sul territorio nazionale, è stato colto sul fatto. Grazie alla segnalazione di alcuni residenti della zona che lo avevano visto aggirarsi in zona con fare sospetto.

Al momento dell’arrivo della Volante, il ladro si trovava proprio all’interno dell’abitacolo della vettura di cui aveva infranto il vetro. Rotto utilizzando un martello frangi-vetro che è stato poi sottoposto a sequestro. E’ stata sequestrata anche una tessera sanitaria, trovata in suo possesso. Documento di cui il proprietario (residente a Montecchio Maggiore) aveva denunciato il furto alcuni giorni fa.

L’ivoriano, pertanto, è stato immediatamente bloccato e condotto in Questura, ove è stato arrestato per i reati di furto e ricettazione.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 25 marzo 2023

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa