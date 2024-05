Ladro di biciclette e rider dello spaccio viene liberato e subito espulso

Vicenza: ladro di biciclette e “rider dello spaccio” espulso ed accompagnato al Centro Rimpatri di Bari

Era stato scarcerato proprio ieri.

Gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti e dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vicenza lo attendevano proprio fuori dal carcere di Vicenza.

Appena rimesso in libertà è stato nuovamente accompagnato in Questura e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

L’uomo – B.E. cittadino albanese di 40 anni irregolare in Italia – è stato quindi espulso dal territorio nazionale ed immediatamente scortato dagli uomini della Questura presso il Centro per Rimpatri di Bari, da dove sarà presto rimpatriato nel suo Paese d’origine.

Era irregolare in Italia e si era evidenziato nel tempo per i numerosissimi precedenti penali e/o di polizia.

Il percorso dell’uomo: da senzatetto a ladro seriale

Di lui se ne hanno le prime tracce nel 2016, periodo in cui ha iniziato a dimorare a Vicenza, vivendo di espedienti e senza una fissa dimora.

L’uomo inizia a farsi notare dalle Forze dell’Ordine nel 2020 allorquando veniva sanzionato per la violazione delle misure anti-covid. Da quel momento inizia a dedicarsi ai furti di biciclette, motivo per cui veniva arrestato in diverse occasioni.

Nel 2021 veniva nuovamente arrestato e condannato dal Tribunale di Vicenza ad 1 anno e 4 mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti.

Scarcerato dopo qualche mese con obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria, continua a dedicarsi al furto di bicilette quasi fosse una professione. Più volte, infatti era stato trovato e denunciato per possesso di tenaglie e grimaldelli. Attrezzi utilizzati per i furti da lui perpetrati. L’ultimo in ordine di tempo nel mese di luglio 2023 quando veniva arrestato in flagranza di reato per furto di bicicletta e resistenza a Pubblico Ufficiale, da un Agente di Polizia che si trovava libero dal servizio e che in passato aveva prestato servizio proprio alla Squadra Volanti della Questura di Vicenza.

Conclusioni

Nella giornata di ieri, come detto, al termine del periodo di detenzione è stato scortato a Bari dove, nei prossimi giorni, verrà rimpatriato in Albania.

