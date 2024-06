Interforze, continuano le azioni congiunte: bar e attività sotto controllo

Proseguono incessanti i servizi interforze a Vicenza, controllati vari bar ed esercizi pubblici oggetto di segnalazioni da parte di residenti nelle vicinanze

Nel corso della serata di ieri è stato attuato un ulteriore servizio interforze nel comune di Vicenza per il contrasto alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed all’immigrazione irregolare.

Zone interessate ai controlli Interforze

L’operazione ha interessato le principali zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti. In particolare, Campo Marzo e Piazzale Bologna sono stati sottoposti a controlli accurati. Anche le piazze del centro storico, Corso SS Felice e Fortunato e Viale San Lazzaro, con le zone limitrofe, non sono sfuggite all’attenzione delle forze dell’ordine. Inoltre, sono stati controllati numerosi quartieri dei settori Ovest ed Est della città.

In aggiunta, alcuni bar della zona di Via Parini, Viale San Lazzaro e Via Lanza, segnalati dai residenti, sono stati oggetto di verifiche.

Alle attività hanno collaborato la Questura di Vicenza (Volanti, Immigrazione e Polizia Scientifica). Il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale di Vicenza.

Sono stati impiegati in tutto circa 30 uomini e donne dei citati Comandi.

I risultati:

Identificate/controllate 89 persone, di cui 33 stranieri e 27 con precedenti penali e/o di Polizia. Controllati anche 7 veicoli e 6 esercizi pubblici/bar e/o sale scommesse.

La Questura sta approfondendo la situazione relativa al soggiorno in Italia di alcune persone identificate e quella di alcuni esercizi pubblici oggetto di monitoraggio.

L’operazione condotta dalle Forze di Polizia si inserisce nell’ambito delle iniziative concertate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per migliorare le condizioni di sicurezza effettiva e percepita sul territorio.

Comunicato Stamoa del 18 giugno 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa