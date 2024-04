Incidente a Thiene: auto ribaltata e due feriti gravi

Incidente a Thiene: sinistro stradale, auto ribaltata sulla cappotta e due feriti in codice giallo

Thiene (VI), domenica 28 aprile 2024 – Un uomo di Montecchio Precalcino alla guida di una Renault Scenic è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Santorso dopo un incidente avvenuto alle 12:10 circa in via Cà Orecchiona.

Perdita di controllo e ribaltamento dopo l’impatto

L’uomo, 56 anni, stava percorrendo la strada in direzione Thiene quando, per cause ancora da accertare, ha urtato una Mazda condotta da un 50enne di Thiene che stava verosimilmente manovrando per immettersi sulla carreggiata.

A seguito dell’impatto, la Renault Scenic ha perso il controllo ed è ribaltata sulla carreggiata.

Incidente a Thiene: intervento dei soccorsi e rilievi in corso

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare gli occupanti dell’auto e mettere in sicurezza i veicoli. Oltre a due ambulanze del SUEM 118 di Santorso per soccorrere i feriti e due pattuglie del Consorzio NE.VI. per i rilievi del sinistro e la regolamentazione del traffico.

L’altro automobilista coinvolto nell’incidente, anch’esso ferito, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Fonte: Ufficio Stampa Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino