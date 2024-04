Incidente sull’A31 direzione Dueville: auto si ribalta, cinque feriti

Thiene, intervento dei vigili del fuoco nella notte, intorno alle 22, per un incidente stradale che ha coinvolto 2 autovetture, Incidente avvenuto sull’A31, direzione Dueville.

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Thiene e Schio per mettere in sicurezza i mezzi. Soccorsi dal personale sanitario una donna, una bambina di 13 anni ed un ragazzo di 18 anni a bordo di un veicolo ribaltatosi: tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Nell’altro veicolo coinvolto c’erano altre due persone, di cui una è stata trasporta in ospedale a causa di traumi multipli.

Sul posto anche due pattuglie della polizia stradale per i rilievi del sinistro, il tratto interessato dall’incidente ha comportato il blocco della circolazione in direzione Vicenza per circa un’ora e mezzo.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 4.

Thiene, 28 aprile 2024

Fonte: Vigili del fuoco

