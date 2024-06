Incidente a Vicenza, auto si rovescia in viale Eretenio: un ferito

Incidente a Vicenza: poco prima delle 10.00, di venerdì 21 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Eretenio a Vicenza per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo del conducente rimasto ferito.

Dettagli dell’incidente a Vicenza

L’auto dopo essersi capovolta è finita addosso ad altre due vetture parcheggiate, danneggiandole.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il conducente rimasto ferito è stato assistito dal personale di un’ambulanza in transito che l’ha trasferito in ospedale.

Sul posto la polizia locale che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Vicenza, 21 giugno 2024

Fonte: Vigili del fuoco Ufficio Stampa

