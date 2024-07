Incidente a Sarcedo: scontro tra Mercedes e autocarro Fiat, una donna ferita

Incidente a Sarcedo, ore 11:00 circa di venerdì 19 luglio, un uomo L.C. 58enne di Thiene, alla guida di autovettura Mercedes stava percorrendo via Bassano del Grappa del comune di Sarcedo con direzione di marcia verso Breganze. Giunto all’altezza del pubblico esercizio ad insegna “birreria-bruschetteria La Lanterna”, per cause in corso di accertamento, non riusciva ad evitare l’urto con l’autocarro Fiat condotto da C.M. donna 58enne di Sandrigo, che proveniente dal senso opposto di marcia verosimilmente stava manovrando per svoltare a sinistra ed immettersi su via Villa Capra.

Sul posto dell’incidente intervenivano n. 1 ambulanza del SUEM 118 di Santorso per i soccorsi alla occupante dell’autocarro Fiat, che veniva trasportata per accertamenti presso l’ospedale di Santorso e n. 2 pattuglie del consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino per i rilievi tecnici del sinistro e per la viabilità del traffico.

Comunicato Stampa del 19 luglio 2024

Ufficio Polizia Giudiziaria – Ufficio Infortunistica Stradale

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino

Numero breve di pronto intervento Polizie Locali della Provincia di Vicenza

Descrizione del servizio

È disponibile il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza. Questo numero unico, gratuito e facile da ricordare, permette a ogni cittadino di contattare la Polizia Locale competente per il proprio territorio.

Il sistema, dotato di risponditore automatico, indirizza le chiamate ai vari Comandi di Polizia Locale. L’utente deve semplicemente pronunciare il nome del Comune di riferimento.

Come accedere al servizio In caso di necessità, chiama il Numero Verde 800 05 05 05.

Costi e limitazioni Il servizio è completamente GRATUITO.