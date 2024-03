Incidente a Crespadoro: parapendista rimane gravemente ferito

Incidente a Crespadoro, parapendista rimane ferito dopo un atterraggio duro a causa di un problema alla vela

Alle 14:40 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di Via Tecchi a Crespadoro per soccorrere un parapendista in difficoltà con la vela, atterrato in maniera dura in un prato, rimanendo gravemente ferito. I pompieri arrivati da Arzignano congiuntamente al personale del Suem, hanno coadiuvato i soccorsi sanitari. L’uomo, 41enne, dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in elicottero in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Fonte: VVF – Vigili del Fuoco – Ufficio Stampa

