Incidente a Castelgomberto: auto finisce rovesciata, 2 giovani feriti

Incidente a Castelgomberto: la notte scorsa, alle 1:00 di lunedì 22 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Caserette a Castelgomberto per un’auto finita rovesciata dopo la perdita di controllo da parte del conducente, rimasto ferito insieme a un passeggero.

Messa in sicurezza e soccorso

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Arzignano, ha messo in sicurezza l’auto, mentre i due giovani rimasti feriti sono riusciti a venire fuori autonomamente. I due giovani sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzati e trasferiti con un codice di media gravità in ospedale.

Incidente a Castelgomberto: rilievi e deviazione del traffico

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Fonte: Vigili del fuoco – Ufficio Stampa

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono eroi quotidiani che operano in condizioni spesso pericolose per proteggere vite e beni. Sono addestrati per affrontare una vasta gamma di emergenze, tra cui incendi, incidenti stradali, e disastri naturali. Oltre a spegnere incendi, si occupano del soccorso tecnico, della messa in sicurezza di strutture e veicoli, e del salvataggio di persone in situazioni critiche. La loro rapidità di intervento e la loro competenza sono essenziali per la sicurezza pubblica. Ogni giorno, dimostrano coraggio e dedizione, mettendo a rischio la propria vita per garantire la sicurezza degli altri.