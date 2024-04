Incendio a Schio: brucia furgone con materiale idraulico

Schio: Furgone in fiamme, vigili del fuoco domano incendio nella notte

Un furgone è stato completamente distrutto da un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in viale 29 Aprile a Schio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno domato le fiamme in circa un’ora. Il rogo ha interessato un mezzo carico di materiale idraulico, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Schio (VI) – 28 Aprile 2024

Fonte: Vigili del fuoco

