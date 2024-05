Incendio Rosà: deposito di cippato in fiamme, nessun ferito

Rosà, incendio del deposito di cippato in un’azienda di commercio e lavorazione legno

Tempestivo intervento dei vigili del fuoco salva azienda da un rogo notturno a Rosà

Nella notte tra martedì e mercoledì, un incendio di vaste proporzioni ha colpito un deposito di cippato di un’azienda che opera nel settore della produzione e del commercio di legnami e semilavorati per l’industria del mobile, situata in Via Pigna a Rosà.

L’allarme è scattato alle 23:20 di martedì, quando alla sala operativa dei vigili del fuoco è stata segnalata la presenza di denso fumo proveniente dall’azienda. Prontamente, squadre di vigili del fuoco da Bassano del Grappa e Vicenza sono intervenute sul posto, equipaggiate con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e un totale di 10 operatori.

Incendio Rosà: nessun ferito, ma danni ingenti al deposito

Con un’azione tempestiva e coordinata, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme che avevano avvolto il deposito di cippato, impedendo che il rogo si propagasse alle strutture adiacenti. L’intervento ha richiesto un’imponente opera di spegnimento, che ha impegnato i vigili del fuoco per diverse ore durante la notte.

Nonostante la gravità dell’incendio, nessuna persona è rimasta ferita. Il rogo ha interessato esclusivamente il deposito di cippato, che ha subito ingenti danni. Circa 100 metri cubi di materiale sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

Dopo aver domato l’incendio, i vigili del fuoco, con l’ausilio di un piccolo mezzo di movimento terra, hanno provveduto a rimuovere il materiale bruciato dal deposito, bonificando l’area. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per le necessarie attività di indagine e per garantire la sicurezza della zona. Le operazioni di soccorso si sono concluse all’alba del 1° maggio.

L’incendio ha messo a dura prova i vigili del fuoco, che hanno ancora una volta dimostrato grande professionalità e abnegazione nel loro lavoro, scongiurando conseguenze ben più gravi e salvaguardando l’azienda da danni irreparabili.

Rosà (VI) – 1 maggio 2024

Fonte: Vigili del fuoco