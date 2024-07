Incendio al mercato ortofrutticolo di Bassano: due box distrutti

Bassano del Grappa, incendio di due box all’interno del mercato ortofrutticolo

La notte scorsa, alle 2:40 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Mercato a Bassano del Grappa per l’incendio di due box all’interno del mercato ortofrutticolo: nessuna persona è rimasta ferita. Tutto il mercato e alcune case della zona senza corrente per il coinvolgimento di alcuni cavi elettrici.

Operazione di spegnimento fiamme e box coinvolti

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, da Vicenza e con i volontari di Thiene con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala e un totale di 16 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento che hanno riguardato i due box di testa del capannone, che ne ospita 18 in totale.

Gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme che hanno interessato principalmente l’ultimo box completamente distrutto dal rogo, da dove si presume sia partito l’incendio. Danni da incendio anche al box 17 anche se in parte più contenuti. Danni da fumo in tutti i box dell’ala del capannone in quanto i muri divisori non arrivano al soffitto. L’intero mercato e parte della zona è rimasta senza energia elettrica per l’interessamento di alcuni cavi che arrivano da una cabina elettrica.

Enel al lavoro per ripristinare l’energia elettrica

Personale dell’Enel già al lavoro dalla notte per ripristinare prima possibile la fornitura e ridare energia alle celle frigorifere dell’ala del capannone interessata dalle fiamme e dell’analoga struttura prospicente che ospita altri 18 box.

Indagini sull’incendio

Le cause del rogo di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il direttore del mercato ortofrutticolo, tecnici dell’Enel, carabinieri e personale della vigilanza privata.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 7 con il rientro in sede delle squadre.

Bassano del Grappa, 7 luglio 2024

Fonte: Ufficio Stampa Vigili del fuoco