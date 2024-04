Incendio a Sandrigo: pannelli fotovoltaici in fiamme, tetto distrutto (video)

Incendio a Sandrigo: il fuoco pannelli fotovoltaici si estende a tutto il tetto

Dalle ore 15:00, di lunedì 8 aprile, i vigili del fuoco stanno operando in Via Chiesa ad Ancignano nel comune di Sandrigo per l’incendio del tetto in legno ventilato di un’abitazione. Le fiamme divampate da due pannelli fotovoltaici hanno subito interessato tutta la copertura e alcune stanze della zona mansardata: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi da Vicenza e Bassano e successivamente da Schio con tre autopompe, quattro autobotti, l’autoscala e 20 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio già generalizzato.

I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni affiancate. Ancora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica.

Gravi i danni a tutta l’abitazione, di corte ristrutturata, disposta su due livelli che è inagibile.

Sandrigo, 8 aprile 2024

Fonte: Vigili del fuoco – Ufficio Stampa

Info utili: Vigili del Fuoco di Vicenza

Numero di emergenza: 115

Comando Provinciale di Vicenza:

Indirizzo: Via Farini, 16 – 36100 Vicenza

Telefono: 0444/565022

Distaccamenti:

Arzignano: Indirizzo: Via Sega, 9 – 36071 Arzignano Telefono: 0444/670222

Asiago: Indirizzo: Via Cinque, 166 – 36012 Asiago Telefono: 0424/462222

Bassano del Grappa: Indirizzo: Via Ca’ Baroncello, 2 – 36061 Bassano del Grappa Telefono: 0424/228270

Lonigo: Indirizzo: Via Fiume, 6 – 36045 Lonigo Telefono: 0444/830222

Schio: Indirizzo: Via Jean Monnet, 25 – 36015 Schio Telefono: 0445/519002



Distaccamenti Volontari:

Recoaro Terme: Indirizzo: Via Facchini sinistra, 14/8 – 36076 Recoaro Terme Telefono: 0445/946228

Thiene: Indirizzo: Via Marco Corner – 36016 Thiene Telefono: 0445/361222



Nucleo Sommozzatori:

Indirizzo: Via Farini, 16 – 36100 Vicenza

Telefono: 0444/565022

Inoltre, è possibile consultare il sito web del Comando Provinciale di Vicenza: https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/vicenza/

In caso di emergenza, contattare immediatamente il 115.