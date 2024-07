Incendi dolosi alle pizzerie di Cassola e Rosà: arrestati i presunti colpevoli

Incendi dolosi: alle prime ore di oggi 11 luglio 2024, nelle Provincie di Padova, Pavia, Treviso e Venezia, i militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, con il supporto dei Reparti dell’Arma del posto, hanno proceduto a dare esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Questo nei confronti di un gruppo di 6 soggetti, dei quali una donna ed un uomo italiani, due cittadini croati e due serbi, ritenuti responsabili, a vario titolo, di tre condotte delittuose di “incendio aggravato”.

La prima in forma tentata, commessa in danno della pizzeria/ristorante “Da Cuti” di Cassola (VI) il 16 gennaio 2024,

Le altre due in forma consumata, commesse entrambe nella nottata del 24 gennaio 2024, nei confronti del citato locale e della pizzeria/ristorante “Villa da Cuti” di Rosà.

Le indagini

Condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, esperite con metodologie tradizionali e tecniche, hanno consentito di accertare come i prevenuti, in concorso tra loro, ricoprendo ruoli differenti:

verso le ore 02:00 del 16 gennaio 2024, tentavano di appiccare dolosamente un incendio alla sede della pizzeria/ristorante “Da Cuti”, non riuscendo nel loro intento poiché un residente, dimorante in un’abitazione posta sopra al citato locale, udendo i colpi di mazza contro la vetrata dell’esercizio, si affacciava dal terrazzo mettendo in fuga l’assalitore;

nella nottata del 24 gennaio 2024, in successione, appiccavano dolosamente un incendio ai danni della citata pizzeria/ristorante, provocando danni a tutta l’area esterna, nonché, poco dopo, davano alle fiamme anche il locale sede della pizzeria/ristorante “Villa da Cuti” di Rosà, qui invece procurando danni ingentissimi, al punto da rendere il locale

Si appurava come uno degli odierni indagati, un 57enne croato attualmente dimorante nel pavese, fosse stato l’esecutore materiale di tutti e tre gli eventi criminosi in parola, accompagnato sui luoghi di commissione, alternativamente, da due distinti correi, un 39enne cittadino serbo per quanto attiene all’episodio del 16 gennaio u.s., dalla donna, una 36enne trevigiana, in occasione dei due eventi incendiari del 24 gennaio 2024, a loro volta tutti appositamente reclutati da un 61enne cittadino croato, con il supporto, limitatamente al delitto tentato del 16 gennaio, di un 31enne serbo, allo stesso legato da un vincolo di parentela.

In ultimo, si accertava come il mandante dei citati assalti fosse un 61enne italiano, rivoltosi al suo coetaneo, al fine di portare a compimento un’azione di ritorsione nei confronti degli attuali gestori, ai quali aveva ceduto l’attività con un contratto di sub-affitto d’azienda, il cui rapporto era poi sfociato in disaccordi di natura economica.

Il G.I.P. del Tribunale di Vicenza,

pertanto, previa richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto per i predetti indagati:

la custodia cautelare in carcere a carico di P. , italiano, 61enne del bassanese, B.S. , 61enne cittadino croato, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa nel trevigiano, M.M. , 57enne cittadino croato, dimorante nel pavese (quest’ultimo indagato anche per furto aggravato, avendo, poco prima di appiccare l’incendio alla pizzeria/ristorante “Villa da Cuti”, asportato, tra l’altro, il fondo cassa, pari ad euro 150,00);

, italiano, 61enne del bassanese, , 61enne cittadino croato, già sottoposto alla detenzione domiciliare per altra causa nel trevigiano, , 57enne cittadino croato, dimorante nel pavese (quest’ultimo indagato anche per furto aggravato, avendo, poco prima di appiccare l’incendio alla pizzeria/ristorante “Villa da Cuti”, asportato, tra l’altro, il fondo cassa, pari ad euro 150,00); gli arresti domiciliari a carico di F. 36enne, italiana, residenti nel trevigiano, M.L., 39enne cittadino serbo, residente nel mestrino, e M.D., 31enne serbo, già detenuto presso la casa circondariale di Venezia per altra causa.

Vicenza, 11 luglio 2024

“Si rappresenta che la misura è stata eseguita nella fase dell’indagine preliminare e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”