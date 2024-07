Grave malore a Forte Campolongo: elisoccorso salva 60enne

Verso le 17.30 l’elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Forte Campolongo per una persona colta da grave malore. Arrivati sul posto, tecnico di elisoccorso ed equipe medica sono stati sbarcati con un verricello di 30 metri e indirizzati da un gruppo di ragazzi all’interno dell’edificio dove si trovava il 60enne di Padova assieme a due amici.

Accompagnato lentamente all’esterno, all’uomo sono stati subito effettuati i primi controlli ed è apparsa evidente la gravità delle sue condizioni. Non appena l’elicottero si è avvicinato per l’imbarco, l’escursionista è improvvisamente peggiorato. Il personale sanitario gli ha praticato le manovre di rianimazione, finché non si è ripreso. Caricato a bordo, è stato trasportato all’ospedale di Bassano del Grappa.

Fonte: Michela Canova Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è un’associazione di volontari che interviene 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su allertamento del SUEM 118, con cui è convenzionato per legge. A questa associazione compete la risoluzione delle emergenze in montagna e in ambienti ostili, con il recupero di persone in difficoltà o infortunate.

Da sempre, gli abitanti delle montagne sono stati i primi ad aiutarsi e a sostenersi in caso di bisogno, confidando in una solidarietà che è poi diventata il caposaldo del volontariato. Fino al 1900, le strade non portavano turisti nei paesi in quota e i rocciatori erano ancora un pugno di uomini. Tuttavia, una forma di mutuo soccorso esisteva già in tutto l’arco delle Alpi e delle Prealpi, portata avanti da coloro che conoscevano le valli e i sentieri alti perché vi conducevano le bestie al pascolo, seguivano le tracce della selvaggina o lavoravano nei boschi.

Erano loro i primi a partire se qualcuno non rientrava o se arrivava la notizia di un ferito in un dirupo. A Cortina, nel 1902, si parlava già di “Stazioni di salvataggio”. Nel 1926, a Torino, nasce il “Comitato di soccorso per le disgrazie alpine”. E nel 1932, il Club Alpino Italiano avvia le Stazioni di soccorso di 1° e 2° grado.

Fonte dal sito: https://www.cnsas.veneto.it/