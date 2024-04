Grave incidente A4 tra Montebello e Montecchio: 3 persone ferite (video)

Grave incidente A4 tra mezzi pesanti e un’auto tra Montebello e Montecchio: tre feriti.

Alle 12:30, di giovedì 4 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli i Montebello e Montecchio Maggiore in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti e un’auto: tre persone ferite.

I vigili del fuoco arrivati da Lonigo, Arzignano e Vicenza sono entrati contromano scortati dalla polstrada dal casello di Montecchio fino a raggiungere l’incidente che si trovava nel tratto a due corsie dove sono in corso dei lavori stradali. Gli operatori utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato l’autista di un autoarticolato, rimasto bloccato dal carico del cassone che spostandosi l’ha schiacciato all’interno della cabina di guida. L’uomo è stato estricato è preso in cura dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale.

Ferito anche l’autista di un terzo mezzo pesante e un automobilista, pure loro assistiti dai sanitari e trasferiti in pronto soccorso in ambulanza. La circolazione durante le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi è rimasta completamente bloccata e si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 14.

Montecchio Maggiore, 4 aprile 2024

Fonte: Vigili del fuoco