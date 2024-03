GdF Vicenza: sequestrato laboratorio cinese a Tezze sul Brenta

I militari del Comando Provinciale della GdF di Vicenza e il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno effettuato un accesso presso un laboratorio tessile sito a Tezze sul Brenta (VI). Laboratorio riconducibile a una ditta individuale gestita da un cittadino di nazionalità cinese, operante nel settore del confezionamento di abbigliamento.

I finanzieri del Gruppo di Bassano del Grappa, unitamente al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno rilevato un lavoratore “in nero” di nazionalità cinese. Pertanto, l’Ente ha proceduto alla sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, stante la presenza di personale in nero in misura superiore al 10% di quello presente sul posto.

Nel corso del controllo, i finanzieri bassanesi e gli ispettori di Vicenza hanno inoltre accertato la sussistenza di numerose ipotesi di reato in materia sicurezza sul luogo di lavoro. Con particolare riferimento alla messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature recanti grave rischio elettrico di esplosione. Oltre all’assenza di garanzia di un’adeguata protezione da contatti elettrici, incendi e rischio di esplosione per il personale impiegato. Nonché l’assenza di mezzi idonei di estinzione.

Alla luce delle molteplici e gravi violazioni delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori rilevate, le Fiamme Gialle bassanesi e l’Ispettorato del Lavoro di Vicenza hanno immediatamente sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza il laboratorio tessile, n. 26 macchine da cucire e n. 3 presse.

Nello specifico

I locali di lavoro e i dormitori adiacenti sono stati trovati in precarie condizioni d’igiene. Privi di un’idonea segnaletica di sicurezza, peraltro con le vie di fuga ostruite per via dell’accumulo di scarti di lavoro sul pavimento. Le macchine da cucire sono risultate prive di qualunque tipo di congegno di sicurezza.

Alla luce dei predetti elementi, i finanzieri di Bassano del Grappa – GdF Vicenza e gli ispettori del lavoro di Vicenza hanno altresì deferito il datore di lavoro alla Procura della Repubblica di Vicenza per i reati concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’attività svolta si inquadra nella più ampia azione condotta dalla Guardia di Finanza, in sinergia con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza, volta ad individuare situazioni di sfruttamento di manodopera e a prevenire i rischi per la salute dei lavoratori. Situazioni che, oltre a costituire una grave forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori economici onesti e rispettosi della legalità. Rappresentano principalmente un danno in capo ai lavoratori stessi, ai quali, infatti, non vengono riconosciuti i basilari diritti previsti dalla legge.

Si rappresenta che la misura è stata adottata d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato è diffuso a seguito di autorizzazione della competente A.G. ricorrendo motivi di pubblico interesse

Comando generale

Il comandante generale della Guardia di Finanza. Di nomina politica, ha funzione di alta direzione della globale attività istituzionale.[25] Fino al 2010 è stato, per legge, un generale di corpo d’armata dell’Esercito Italiano e non della Guardia di Finanza stessa. La legge 3 giugno 2010 n. 79, promulgata su impulso delle Commissioni Difesa e Commissioni Finanze della XVI Legislatura, stabilì che anche i generali di corpo d’armata della Guardia di Finanza potessero ricoprire il ruolo di comandante generale. Il 23 maggio 2023 Andrea De Gennaro è stato nominato dal Consiglio dei Ministri come nuovo comandante generale della Guardia di Finanza.

Il comandante in seconda (con il grado di generale di corpo d’armata) dal 29 maggio 2023 è Sebastiano Galdino.