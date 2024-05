Furto di bicicletta da corsa al Giro d’Italia: denunciato un uomo a Bassano

Bassano del Grappa: denunciato dalla Polizia di Stato per furto di bicicletta

Nella serata di sabato 25 maggio 2024 gli Agenti del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa (VI) hanno denunciato in stato di libertà F.J., 54enne cittadino italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, residente a Bassano del Grappa, per il reato di furto art. 624 C.P.

Indagini del presunto ladro

Alle ore 18.50 circa di sabato 25 maggio 2024, negli Uffici del Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa si presentava C.N., per sporgere denuncia poiché poco prima, mentre assisteva all’arrivo della tappa Alpago-Bassano del Grappa della manifestazione ciclistica del 107 ° Giro d’Italia, dopo aver appoggiato la bicicletta da corsa, del valore di 5.000 euro, senza lucchetto alla vetrina di un negozio di via Schiavonetti, ignoti la rubavano.

Recupero della bicicletta e ammissione del furto

Non appena venivano raccolte le prime informazioni, in sede di denuncia, gli Agenti, dopo alcuni accertamenti e attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza, della centrale operativa della Polizia Locale di Bassano del Grappa, riuscivano ad estrapolare alcuni fotogrammi. E pertanto ad individuare il soggetto mentre si allontanava prima con il velocipede spinto a mano e poi in sella allo stesso. Gli Operanti, individuato F.J. nell’autore del furto del velocipede, procedevano a perquisizione nella sua abitazione. Dalla perquisizione veniva rinvenuta la bicicletta che in parte era già stata smontata. Lo stesso F.J. ammetteva di aver compiuto poco prima il furto e vistosi ormai scoperto consegnava tutto il materiale rubato.

L’uomo, una volta condotto presso gli Uffici del Commissariato di P.S., veniva indagato in stato di libertà per il reato di furto.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 27 maggio 2024

Fonte: Ufficio Stampa – Questura di Vicenza

Commissariato di P.S. di Bassano del Grappa