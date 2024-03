Furto al mercato di viale Roma: fermato e denunciato l’autore

Vicenza, furto al mercato di Viale Roma. Intercettato e denunciato l’autore

Alle ore 9.30 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura di Vicenza interveniva in Viale Roma, ove un commerciante aveva segnalato al 113 il furto di alcuni capi di abbigliamento dalla propria bancarella. Furto ad opera di un individuo che nell’immediatezza veniva inseguito da un proprio collaboratore.

Poco dopo, i Poliziotti giunti sul posto constatavano che il responsabile del furto era stato effettivamente intercettato dal citato collaboratore, dopo aver asportato una tuta ginnica del valore di circa 50 euro.

L’uomo veniva accompagnato in Questura per il foto-segnalamento. Ed identificato per un cittadino serbo del 1967, residente a Padova. Veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto.

La merce veniva restituita al legittimo proprietario.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 22 marzo 2023

Fonte: Questura di Vicenza