Fara Vicentino: gasolio sulla strada, disagi alla circolazione

Alle 12:00 del 22/07/2024 (lunedì) un motociclista in transito fermava una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino lamentando la scivolosità della strada in via Torricelle e via Sant’Antonio del comune di Fara Vicentino. Gli agenti si portavano prontamente sul luogo indicato verificando che sul piano viabile e per una lunghezza di circa 300 meri erano presenti due vistose scie di liquido. Verosimilmente gasolio disperso da un veicolo in transito.

Verifica e intervento degli agenti

Gli agenti provvedevano a regolare il traffico fino all’intervento dei servizi tecnici del comune di Fara Vicentino e di una squadra di Sicurezza e Ambiente spa. Questi provvedevano a ripulire l’asfalto ed a ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Individuazione del veicolo responsabile

Lievi rallentamenti del traffico per circa un ora e mezza. Gli agenti seguivano la scia di liquido scivoloso giungendo all’interno di proprietà privata. Quì veniva rinvenuto il mezzo agricolo responsabile dello sversamento, causato verosimilmente ad un’avaria meccanica.

Comunicato Stampa del 22 luglio 2023

Ufficio Polizia Giudiziaria – Ufficio Infortunistica Stradale

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino

Numero breve per emergenze Polizie Locali della Provincia di Vicenza

È disponibile il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

I cittadini possono contattare la Polizia Locale competente per il loro territorio utilizzando un unico numero, gratuito e facile da ricordare.

Il numero, dotato di un risponditore automatico, smisterà le chiamate ai vari Comandi di Polizia Locale. Basterà pronunciare il nome del Comune di riferimento per essere indirizzati correttamente