Evade dai domiciliari: l’alibi! comprare giocattoli per il figlio

Vicenza: evade dai domiciliari col pretesto di comprare dei giocattoli al figlio

Verso le ore 19.00 di ieri, un equipaggio in servizio di Volante della Questura di Vicenza, eseguendo uno dei tanti controlli routinari alle varie persone sottoposte a misure restrittive domiciliari, ha constatato che un cittadino italiano del 1987, sottoposto agli arresti domiciliari, non si trovava all’interno dell’abitazione.

I Poliziotti non solo suonavano ripetutamente il campanello della sua abitazione per appurarne la presenza, ma diramarono anche una nota di ricerca nel caso fosse stato rintracciato in altre zone della città.

Caccia all’uomo per circa 45 minuti

Dopo circa 45 minuti, alle ore 19.45, l’uomo tornava a casa. Ad attenderlo c’erano proprio i Poliziotti che dalle precedenti ore 19.00 erano appostati davanti casa.

Cercava di giustificare la sua assenza riferendo di essere uscito per comprare dei giocattoli al figlio di 4 anni. Che oltretutto aveva al seguito. Peccato inoltre che con lui ci fosse anche la moglie che, se del caso, avrebbe potuto recarsi anche da sola al negozio.

Nei suoi confronti è pertanto scattata una segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente. E che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 4 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa