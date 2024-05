Estetista abusiva praticava filler illegali: sequestrato il laboratorio

GDF Vicenza: controlli in materia di abusivismo professionale e tutela della salute dei cittadini. Scoperto un laboratorio estetico abusivo in cui si praticavano iniezioni di filler.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nei giorni scorsi, hanno scoperto un laboratorio estetico abusivo nel quale venivano eseguite iniezioni di filler, gestito da una cittadina di nazionalità rumena, allestito all’interno della propria abitazione. L’intervento ha portato al sequestro del laboratorio estetico e degli strumenti utilizzati nonché alla denuncia della responsabile per esercizio abusivo della professione medica.

Estetista abusiva: laboratorio clandestino in casa propria

L’estetista abusiva, infatti, priva di qualsiasi titolo abilitante e non iscritta ad alcun ordine professionale, operava clandestinamente in casa propria dove aveva creato un laboratorio estetico completo di lettino, luci e attrezzatura professionale. Attirava clienti tramite il passaparola, proponendo trattamenti di filler a base di lidocaina e acido ialuronico di sodio. Sostanza tipicamente utilizzata nel settore della medicina estetica per il trattamento delle rughe e la cura degli inestetismi del viso oltre ai classici trattamenti estetici. Tali trattamenti, effettuati in condizioni igieniche precarie, hanno causato effetti collaterali ad alcune delle clienti sentite dai finanzieri del Gruppo di Bassano.

Grazie alla costante attività di controllo economico del territorio e ad un’attenta attività investigativa, tramite l’uso delle banche dati del Corpo e specifici servizi di appostamento e osservazione, le Fiamme Gialle bassanesi hanno eseguito, su autorizzazione delle Procura della Repubblica vicentina, un accesso presso la casa della cittadina rumena.

Durante il controllo, sono state rinvenute fiale e siringhe precaricate contenenti acido ialuronico di sodio e lidocaina cloridrato. Oltre a queste altra attrezzatura per trattamenti estetici e un’agenda con i dettagli delle numerose clienti, prova dell’attività economica non dichiarata.

Sequestrati filler e attrezzatura illegale

I prodotti di medicina cosmetica e le siringhe sono state sottoposte immediatamente a sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 354 c.p.p.. Successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria berica. Inoltre, l’estetista abusiva è stata deferita alla Procura della Repubblica di Vicenza per esercizio abusivo della professione. Contestualmente, è stata irrogata una sanzione amministrativa prevista dall’art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 1/1990, da un minimo di € 1.032,00 ad un massimo di € 3.614,00.

L’operazione di servizio sottolinea il costante impegno delle Fiamme Gialle nella lotta contro le pratiche abusive e pericolose. Pratiche che possono portare a gravi rischi per la salute dei cittadini. Nonché alla tutela dei professionisti onesti che svolgono quotidianamente il loro lavoro nel pieno rispetto delle normative igienico sanitarie e tributarie e a tutela di pazienti e avventori degli studi professionali.

Si rappresenta che, con riferimento alle ipotesi penalmente rilevanti, la segnalazione è stata eseguita d’iniziativa dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Il comunicato stampa è stato autorizzato dall’Autorità Giudiziaria per motivi di interesse dell’opinione pubblica.

Comunicato del 24 maggio 2024

Fonte: Guardia di Finanza di Vicenza – Ufficio Stampa