Dueville, incendio macchinario agricolo: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 30 giugno per l’incendio di una rotoimballatrice, nei campi in zona di via Giotto, a Dueville (VI). Nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’intervento dei vigili del fuoco a Dueville

Ad intervenire per spegnere le fiamme che avevano già iniziato a coinvolgere il campo agricolo, una squadra dei vigili del fuoco giunta dalla centrale di Vicenza. Evitata la propagazione del rogo ad una abitazione di Dueville e ad un serbatoio di Gpl nelle vicinanze.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa tre ore.

Comunicato stampa del 1 luglio 2024

Fonte: Vigili del fuoco Ufficio Stampa

