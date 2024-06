CUB Vicenza: archiviazione richiesta per la cronista di Tva «minacciata di morte»

Archiviazione richiesta per la cronista di Tva «minacciata di morte»: una decisione inaccettabile sulla scia di altre, altrettanto discutibili, partorite dalla magistratura veneta e vicentina in particolare – CUB Vicenza.

Dai media regionali apprendiamo con sconcerto della decisione della Procura della Repubblica di Vicenza che avrebbe chiesto l’archiviazione di un fascicolo a carico del protagonista della aggressione verbale di una giornalista di Tva Vicenza. La quale alcuni mesi fa era stata gravemente minacciata da un giovane mentre la reporter documentava lo stato di degrado a Vicenza nella zona fra campo Marzo ed il parcheggio Verdi: degrado legato, come è noto ai tossicodipendenti e agli spacciatori che frequentano quei luoghi.

CUB Vicenza

Ora si può ragionare su tutto. Ma le motivazioni per cui l’azione penale non possa essere coltivata perché «nel caso di specie» appare «necessario contestualizzare il comportamento dell’indagato, al luogo, contesto assai noto per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti, alle proprie condizioni psico-fisiche ed alla propria condizione sociale» ci lasciano senza parole. Soprattutto quando la procura sostiene come «in un luogo socialmente così complicato, l’utilizzo di una telecamera possa innescare reazioni incontrollate che fanno dubitare della sussistenza dell’elemento psicologico del reato».

Abbiamo usato le parole testuali,

così come compaiono nella nota diramata ieri dal sindacato dei giornalisti (che parla di cronista «minacciata di morte») perché chiunque possa riflettere su quanto accaduto a Borgo Berga. Dalle cui stanze è uscito un pronunciamento che non sta né in cielo né in terra: sul piano giuridico, sul piano logico e sul piano etico (https://www.fnsi.it/vicenza-la-protesta-di-fnsi-con-sgv-e-odg-per-la-procura-minacciare-una-cronista-di-morte-non-e-reato).

Ragionare attorno al contesto sociale, chiedere alle autorità di lavorare alacremente perché si cerchi di rimuovere le cause di questo degrado è essenziale. Ma i termini in cui si coltiva l’azione penale non possono trascendere dalla legge. Sulla situazione di quella parte di città il nostro sindacato ha detto la sua più e più volte. In passato c’è chi, come l’ex sindaco Francesco Rucco, ha invocato un impiego full time della polizia locale per arginare i fenomeni di criticità di quel quartiere a ridosso del centro.

L’attuale primo cittadino ha addirittura chiesto l’intervento dell’esercito, forse dimentico, che spetta in primis a Polizia di Stato e Carabinieri quel tipo di presidio. In un orizzonte degli ultimi quarant’anni in cui i governi di ogni colore politico hanno solo effettuato tagli alla spesa pubblica, con conseguente indebolimento della spesa dovuta per le forze dell’ordine statali. Ma di che cosa parliamo poi se uno dei pilastri su cui si regge l’ordine democratico insacchetta le disposizioni del codice penale in questo modo?

A che serve ragionare o sragionare di criminalità organizzata, di microcriminalità, di traffico di droga, di pusher più o meno organizzati se chi decide di denunciare o analizzare questo fronte si trova sguarnito davanti alla legge?

In questo contesto arriva un provvedimento tanto esecrabile quanto agghiacciante da parte del magistrato inquirente che ha avuto in carico il fascicolo Mazzaro. Un caso che tra l’altro si colloca in un solco storico di decisioni decisamente discutibili che fanno da pendant con quanto negli anni accade in troppi uffici giudiziari del Veneto. Di quanto accade in questi uffici giudiziari dovrebbe occuparsi il Guardasigilli Carlo Nordio: non di inertizzare le future indagini contro mafia e corruzione con una riforma della giustizia la quale non farà che rendere ancor più difficile perseguire chi si macchia di condotte illecite.

L’obbligo della azione penale

non è solo un cardine del nostro ordinamento, ma è un presidio contro la giustizia di classe perché questo principio dovrebbe garantire che ognuno di noi, ricco, influente o povero cristo che sia, possa contare sul fatto che l’azione penale tuteli in modo adeguato la parte offesa chiunque essa sia. Cosa che non è accaduta nel caso della cronista di Tva alla quale va tutta la nostra solidarietà come donna, come lavoratrice e come cronista.

Vediamo adesso come si comporterà il Gip ovvero il giudice delle indagini preliminari: al suo ufficio ora spetta infatti il compito di raddrizzare questa stortura. Il pubblico ministero avrebbe deciso allo stesso modo se al posto della Mazzaro ci fosse stato il direttore del Tg1? Per questo parliamo di giustizia di classe. Anche per questo la scelta della procura vicentina ci fa imbestialire. Ribadiamo quindi che la decisione uscita da Borgo Berga è inaccettabile in scia con altre altrettanto discutibili partorite dalla magistratura veneta e vicentina in particolare.

Sullo sfondo

rimane poi una situazione inquietante che si sta materializzando da tempo nel Paese e nel Veneto non meno che in altre regioni. In questi mesi l’informazione sta affrontando l’acutizzazione di un fenomeno sempre più preoccupante. Per i giornalisti che con coraggio e dedizione intendano fare il proprio lavoro si materializzano rischi o pericoli di ogni tipo: specie quelli apparecchiati da chi, nelle istituzioni o nei circoli che contano, mal supporta il diritto dovere di cronaca e critica esercitato dalla stampa. Il caso del cronista de Il Mattino bloccato per ore in questura a Padova o le porte chiuse del Comune di Venezia in faccia a una troupe televisiva ne sono solo una recentissima conferma.

CUB Vicenza – Di contro una parte dell’informazione perde giorno dopo giorno mordente, anche ricorrendo all’auto-censura, perché in certi suoi settori il giornalismo ha volutamente abdicato a quella funzione di cane da guardia contro gli abusi del potere per divenire ancella dei poteri: istituzionali, politici, giudiziari, economici, sociali, sindacali, mediatici, religiosi, finanziari, militari, mafiosi, occulti o massonici che siano.

Giovedì 27 giugno 2024

CUB Vicenza Maria Teresa Turetta