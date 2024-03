Crollo di un edificio a Vicenza: rischi evitati grazie al rapido intervento

Vicenza, crollo di un edificio in Via Baracca. Attivati i soccorsi e messa in sicurezza l’area

Verso la mezzanotte, un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in Via Baracca, ove alcuni residenti della zona avevano segnalato il crollo di un edificio da tempo abbandonato.

Le Volanti sono giunte sul posto unitamente ai Vigile del Fuoco.

Alla vista degli Operanti, un edificio da tempo abbandonato, risalente circa al 1800, con il tetto completamente ceduto, forse a causa delle copiose piogge degli ultimi giorni e delle scorse settimane.

In un primo momento, gli Operatori della Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco si sono prodigati per accertare che nessuno fosse presente all’interno dell’edificio, pensando ad eventuali sbandati e senza fissa dimora.

Fortunatamente il controllo dell’area ha consentito di scongiurare tale eventualità.

Pertanto, l’intera zona è stata messa in sicurezza. Si è provveduto anche alla chiusura parziale di un tratto di Via Baracca, in quanto molti detriti erano caduti in strada, occupando la carreggiata. Anche le autovetture parcheggiate nelle vicinanze sono state fatte spostare per il timore di altri crolli.

L’area è stata delimitata e transennata con la collaborazione della municipalizzata AMCPS.

Comunicato Stampa del 27 marzo 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa