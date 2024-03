Crollo del tetto di un’abitazione a Tezze sul Brenta: nessun ferito

Dalle 9:30, di venerdì 29 marzo, i vigili del fuoco stanno operando in via Lazzaretto nella frazione di Granelle a Tezze su Brenta (VI), per il crollo del tetto di una vecchia abitazione adibita a ricovero attrezzi agricoli: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco arrivati da Bassano del Grappa e da Vicenza con l’autoscala, hanno eseguito un sopralluogo e a rimosso le parti ancora a rischio crollo.

L’azienda elettrica intervenuta sul posto ha provveduto al distacco della linea. Il personale del comune ha disposto l’abbattimento del manufatto, che sarà effettuato appena possibile.

Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei vigili del fuoco sono quasi al termine.

Fonte: Vigili del fuoco

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Interventi di Soccorso Pubblico

Premessa

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della vita e dei beni della collettività. Attraverso interventi tecnici tempestivi e altamente qualificati, i Vigili del Fuoco garantiscono soccorso in caso di diverse tipologie di emergenza.

Interventi di soccorso pubblico

Le attività di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco includono:

1. Interventi in caso di eventi calamitosi:

Incendi: Il Corpo Nazionale è in prima linea nella lotta contro gli incendi, che possono interessare edifici, boschi, mezzi di trasporto e altri siti. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco è fondamentale per limitare i danni e salvare vite umane.

Il Corpo Nazionale interviene in caso di crolli di edifici, ponti, viadotti o altre strutture, garantendo soccorso alle persone coinvolte e la messa in sicurezza dell’area. Frane, piene e alluvioni: In caso di eventi calamitosi come frane, piene e alluvioni, i Vigili del Fuoco intervengono per evacuare le persone in pericolo, soccorrere gli abitanti delle zone colpite e ripristinare le condizioni di sicurezza.

2. Interventi in caso di rischi specifici:

Rischi nucleari: Il Corpo Nazionale è dotato di specifiche competenze e attrezzature per contrastare i rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare. In caso di incidente nucleare, i Vigili del Fuoco intervengono per limitare il rilascio di radioattività e bonificare l’area.

Conclusione

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza della collettività. Attraverso la sua professionalità, competenza e tempestività di intervento, il Corpo Nazionale garantisce soccorso in caso di diverse tipologie di emergenza, contribuendo a salvaguardare la vita e i beni delle persone.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx