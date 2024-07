Controlli Interforze Vicenza: contrasto alla criminalità diffusa

Ieri sera a Vicenza, le forze dell’ordine hanno attuato un mirato controllo interforze per contrastare la criminalità diffusa nelle zone cittadine segnalate ed esposte.

L’attività ha riguardato, in particolar modo, Campo Marzo, Viale Milano, Corso Santi Felice e Fortunato, Viale Verona, Viale Aldo Moro e Viale San Lazaro.

Al servizio hanno concorso le Volanti e l’Ufficio Immigrazione della Questura, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Stradale di Vicenza. Ma anche il Reparto Prevenzione Crimine di Padova, i Carabinieri e la Polizia Locale di Vicenza.

Risultati dei controlli Interforze

Controllate circa 170 persone, di cui 58 stranieri e 31 con precedenti penali e/o di Polizia, 34 autoveicoli e 10 esercizi pubblici (bar e sale scommesse).

Sanzioni e sequestri

Le autorità hanno dedicato particolare attenzione ad alcuni esercizi pubblici situati in Corso Santi Felice e Fortunato e in Viale Verona Attività oggetto di segnalazioni da parte dei Comune e di vari residenti della zona. Gli esiti del controllo sono in queste ore al vaglio dei competenti uffici della Questura.

“In Viale Dalmazia, le autorità hanno sanzionato tre stranieri che consumavano alcolici dalla bottiglia, imponendo loro una multa di 200 euro ciascuno, in conformità con l’Ordinanza comunale. Durante i controlli, si sono mostrati poco collaborativi.

In Viale Verona, la Polizia ha controllato un uomo di origine della Sierra Leone e lo ha accompagnato in Questura per notificargli atti giudiziari relativi a fatti commessi a San Bonifacio (VR). Nel controllare l’uomo, hanno trovato in suo possesso 11 bustine di sostanza verde vegetale, verosimilmente stupefacente, che sono state sequestrate. L’uomo è stato quindi sanzionato per possesso di stupefacente

Comunicato Stampa de 12 luglio 2024

fonte Questura di Vicenza