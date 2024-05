Cittadino tunisino pluripregiudicato denunciato per numerosi reati

Vicenza: indebito utilizzo di Carte di Credito e porto oggetti atti ad offendere, individuato e DENUNCIATO dalla POLIZIA cittadino tunisino

Nel pomeriggio di sabato, gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura hanno denunciato in stato di libertà tale H.S., 38enne cittadino tunisino, pluripregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio, violazione della legge sulle sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi improprie ed oggetti atti ad offendere.

L’uomo, veniva rintracciato in Corso Palladio durante la quotidiana attività di controllo del territorio.

Trovato in possesso di carta di debito rubata, coltello, droga e sigarette

La pattuglia delle Volanti notava H.S. all’interno dell’area verde di Campo Marzio che alla loro vista tentava di nascondersi. Per tale motivo gli operatori decidevano di procedere al controllo dell’uomo. Dopo averlo fermato l’uomo si presentava insofferente al controllo e pertanto identificato. Inoltre gli veniva richiesto di esibire quanto contenuto all’interno delle tasche dei pantaloni e della felpa. A quel punto H.S. consegnava ai Poliziotti una carta di debito “Intesa San Paolo” intestata a un cittadino italiano, un coltello a serramanico della lunghezza totale di 18cm, due involucri di cellophane trasparente con all’interno una sostanza risultante poi essere 0,11 gr di cocaina, due involucri di cellophane trasparente con all’interno sostanza solida di colore marrone risultante poi essere 0.50 gr. di hashish, e quattro pacchetti sigillati di sigarette marca “Marlboro — Gold”.

Giunti in Questura gli Agenti di Polizia provvedevano a contattare l’intestatario del Bancomat, il quale riferiva di non essersi ancora accorto dell’assenza della carta ma di avere notato delle spese, nell’arco di quella mattinata, da lui non sostenute, dichiarando anche di volere procedere alla querela secondo norma di legge.

Cittadino tunisino: la denuncia

Per tale motivo il soggetto veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura. Dopo essere stato fotosegnalato, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per indebito utilizzo di carta Bancomat. Ma anche per porto abusivo di armi atte ad offendere, nonché, in parallelo, segnalato alla Prefettura quale uso di stupefacenti.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 27 maggio 2024

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa