Carrè: incidente stradale in via Balestri

Carrè, ore 16:30 circa di martedì 18 giugno 2024. Una donna A.T. 47enne di Calvene alla guida di autovettura Kia Picanto, stava percorrendo via Balestri con direzione di marcia verso Piovene Rocchette.

Giunta all’altezza del civico 7/B, poco prima del cavalcavia autostradale, per cause in corso di accertamento andava ad invadere l’opposto senso di marcia ove collideva in modo fronto/laterale contro l’autovettura Fod Fiesta condotta da C.C. uomo 59enne di Pianezze, che stava percorrendo via Balestri con direzione di marcia opposta.

A seguito del violento urto i veicoli riportavano entrambi gravi danni mentre i rispettivi occupanti fortunatamente rimanevano illesii.

Rilievi del sinistro e regolazione del traffico da parte di una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino.

Vice Commissario Robin DAL SANTO

Ufficio Polizia Giudiziaria – Ufficio Infortunistica Stradale

Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino – Via Rasa n. 9 – 36016 Thiene (VI)

Tel. 0445/801402 – 0445/801411 – Fax. 0445/801444

web: www.polizialocalenevi.it

e mail Ufficio: infortunisticastradale@polizialocalenevi.it – nucleooperativo@polizialocalenevi.it

