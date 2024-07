Carabinieri Valdagno: servizio coordinato di controllo del territorio

Nel pomeriggio di venerdì 28 giugno 2024, il Comando Compagnia Carabinieri di Valdagno ha attuato, d’iniziativa, un servizio ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività si è concentrata sul territorio di Valdagno con specifici controlli nel centro città e nelle frazioni di Novale, Castelvecchio e Maglio di Sopra. In circuito 5 pattuglie, con il coinvolgimento del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia e delle Stazioni di Valdagno e Recoaro Terme.

Nel corso del servizio sono state identificate 20 persone, controllati 15 veicoli e sottoposti a verifica due locali pubblici.

Sostanze stupefacenti

Durante l’esecuzione della misura cautelare personale a carico di un 54enne del luogo, destinatario del divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati, il soggetto è stato trovato in possesso di 3 piante di marijuana, 5 gr della medesima sostanza nonché 2,85 grammi di hashish. Inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Recuperati ulteriori 5 grammi di hashish nel corso di 6 perquisizioni a carico di soggetti di interesse operativo. Segnalati alla competente Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Nel solco della costante azione di pattugliamento areale svolta in tutti i centri cittadini sotto la giurisdizione della Compagnia Carabinieri, il servizio attuato nell’abitato di Valdagno, grazie al diretto contatto con i cittadini, ha parallelamente consentito l’acquisizione di importanti elementi informativi necessari alla piena comprensione delle locali dinamiche delittuose. Garantendo nel contempo una mirata azione di prevenzione e repressione a tutto vantaggio del pieno mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si precisa che tutte le attività poste in essere dai militari operanti ed il conseguente arresto sono provvedimenti adottati d’iniziativa da parte degli stessi militari procedenti e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.



Legione Carabinieri “Veneto”

Compagnia di Valdagno