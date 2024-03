Calzolaio e cliente: rissa in un negozio di Vicenza

Lite tra calzolaio e cliente. Interviene la Polizia di Stato

Un equipaggio in servizio di Volante della Questura, alle ore 18.00 circa di ieri, è intervenuto a Vicenza, in Via IV Novembre, ove era stata segnalata l’aggressione ai danni del titolare del negozio di riparazione calzature ivi presente.

Sul posto, i Poliziotti riuscivano a separare la parti in contesa.

Veniva chiesto l’ausilio del SUEM 118 per medicare il proprietario del negozio, evidentemente ferito al volto.

Le parti, tuttavia, fornivano una versione dei fatti tra loro nettamente opposta.

Il proprietario riferiva di essere stato aggredito dal cliente che lamentava una non corretta riparazione delle scarpe, mentre il cliente dichiarava di essersi difeso dopo essere stato spintonato dal proprietario che lo invitava ad uscire dal negozio dopo avergli rappresentato di non essere soddisfatto sulla riparazione delle scarpe.

Le parti venivano riportate alla calma dal Poliziotti intervenuti, informando i contendenti sui loro diritti nel caso intendessero procedere.

Al momento nessuno ha inteso adire le vie legali.

Sono in corso ulteriori approfondimenti.

* “Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 23 marzo 2023

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa