Bressanvido: auto fuori strada e ribaltata, due feriti in codice giallo

Ore 18:40 circa di domenica 14/04/2024, un’auto Fiat 500L procedeva lungo via San Benedetto del comune di Bressanvido con direzione di marcia Pozzoleone, quando per cause ancora in corso di accertamento, finiva fuori strada sul margine sinistro, finendo la sua corsa in un fondo agricolo ribaltata su di un lato.

Sul posto intervenivano i Vigili del fuoco per liberare gli occupanti dell’auto, il 118 di Vicenza per i soccorsi ai due passeggeri che venivano trasportati in codice giallo presso l’ospedale di Vicenza ed una pattuglia del consorzio NE.VI. per i rilievi del sinistro a Bressanvido e la regolamentazione del traffico.

Fonte: Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino

