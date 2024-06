Borso del Grappa: scooter finisce sul muretto, deceduto un uomo

BORSO DEL GRAPPA, SCOOTER CONTRO UN MURETTO: DECEDUTO UN UOMO ILLESA LA PASSEGGERA

Alle 17:20, di domenica 9 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Molinetto a Borso del Grappa per uno scooter finito contro un muretto, che ha anche preso fuoco: deceduto il conducente illesa la passeggera.

I vigili del fuoco accorsi da Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa, hanno spento le fiamme, mentre il conducente e la passeggera sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la morte del conducente.

Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale.