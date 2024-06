BLIZ dei Carabinieri su mezzo ETRA: indagati due dipendenti

BLIZ dei Carabinieri su un mezzo di Etra per verifiche su due raccoglitori

Le indagini sono attualmente in corso: massima la fiducia dell’Azienda nel lavoro della Magistratura

Si è svolto alle prime luci dell’alba un blitz da parte del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Padova unitamente ai Nuclei dei Carabinieri Forestali di Padova e Grantorto su uno dei mezzi di ETRA S.p.A. Società benefit in servizio nel Comune di Piazzola sul Brenta. Il mezzo e i due dipendenti a bordo sono stati controllati e i due sono attualmente indagati.

Le indagini sono tuttora in corso e mirano a verificare se vi siano stati eventuali reati commessi dai due operatori.

La multiutility è stata immediatamente informata di quanto stava accadendo e si è messa a disposizione delle autorità fornendo tutto il supporto richiesto per fare luce il più presto possibile su quanto accaduto.

Le parole del presidente CdA, Frasson sul BLIZ dei Carabinieri

“I nostri raccoglitori, così come tutti i nostri dipendenti – afferma il presidente del CdA Flavio Frasson – sono il nostro orgoglio, di fatto rappresentano l’energia e la fatica con cui ETRA cura il Territorio. Tuttavia ribadisco che ETRA ha adottato da tempo specifiche politiche aziendali che indicano in modo chiaro i comportamenti da tenere sul luogo di lavoro e, da ultimo, ha concluso un significativo lavoro di adeguamento ed aggiornamento del proprio Modello di Gestione ex D.Lgs. n. 231/01, nonché del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza.

Queste policy, e questi presidi di controllo interno, si fondano su principi di correttezza e trasparenza e mirano a garantire la legalità. Ma anche il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Tutti i dipendenti dunque sono chiamati al loro rispetto: su questo non si transige. Se quindi dovessero emergere, all’esito delle indagini, responsabilità in capo ai due lavoratori indagati, prenderemo tutti i provvedimenti del caso perché per noi l’onestà e l’integrità sono valori imprescindibili che devono accomunare tutti i nostri dipendenti. La tolleranza in caso di comportamenti comprovatamente disonesti è pari a zero. E pertanto anche a tutela della reputazione dell’azienda nonché di tutte/i le/gli altre/i dipendenti di ETRA. Persone che, quotidianamente, svolgono le loro mansioni in maniera assolutamente professionale, con dedizione e onestà. Saremo, dunque, sempre al fianco delle autorità competenti per garantire la piena legittimità e correttezza nell’erogazione dei nostri servizi”.

Cittadella, 7 giugno 2024

Fonte: Ufficio stampa Etra SpA