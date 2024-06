Bassano: controlli straordinari dei Carabinieri

Nella giornata del 6 giugno 2024, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di reati predatori, in particolar modo dei furti in abitazione e alla repressione del traffico e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Un’attività imponente, messa in campo tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione e con la collaborazione del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno, con lo scopo di garantire sempre più la generale percezione di sicurezza sul territorio e contrastare, nel contempo, ogni forma di criminalità diffusa e di aggregazione antisociale.

Comando Provinciale di Vicenza

Numerosi sono stati i controlli esperiti presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e delle aree maggiormente frequentate da giovani, compresi parchi pubblici, mediante l’impiego delle pattuglie con i colori d’istituto, nonché quelli eseguiti dalla Sezione Radiomobile mediante l’utilizzo dell’etilometro, finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada, attraverso l’effettuazione di molteplici posti di controllo lungo le arterie principali di comunicazione stradale, nonché presso i punti nevralgici e maggiormente frequentati del territorio.

Sezione Radiomobile

Durante le operazioni di controllo, i Carabinieri hanno proceduto a segnalare al Prefetto di Vicenza, per detenzione ai fini personali di sostanza stupefacente, un 17enne della zona, il quale, controllato dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore lungo il Viale De Gasperi di Bassano del Grappa, veniva trovato in possesso di uno spinello già confezionato, composto di una mistura di tabacco ed hashish. Nella circostanza, al predetto veniva ritirata la patente di guida, mentre il mezzo veniva sottoposto a sequestro amministrativo per 30 giorni.

Sempre durante le cit. operazioni, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno elevato due sanzioni amministrative per ubriachezza, nei confronti di una bassanese di 27 anni e di un marosticense di 30, i quali, controllati in Piazzale Trento di Bassano, presentavano evidenti sintomi di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, creando disturbo ad alcuni passanti.

Nucleo Elicotteri

La presenza dell’apparecchio in uso al cit. Nucleo Elicotteri Carabinieri di Belluno è stata anche l’occasione per eseguire apposito sorvolo non solo sull’intero territorio bassanese ma in maniera particolare sulla zona della città di Marostica e del suo comprensorio, martoriato nei giorni scorsi dalle note criticità idrogeologiche, al fine di verificare dall’alto gli smottamenti che hanno interessato le frazioni di San Luca, Via Valeri, e Crosara, Via Sisemol.

Nel complesso, all’esito della cit. attività, sono state controllate:

81 persone;

52 veicoli;

12 attività/esercizi

I servizi di controllo straordinario, in aggiunta alle quotidiane attività delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri nei rispettivi territori, continueranno regolarmente. Questo affinché sia assicurata una costante ed efficace azione preventiva e di contrasto ad ogni forma di attività illecita.

Vicenza, 7 giugno 2024

L E G I O N E C A R A B I N I E R I “V E N E T O”

Comando Provinciale di Vicenza