Bassano: controlli straordinari dei Carabinieri

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati in genere, in particolar modo dei furti in abitazione e di quelli afferenti al traffico e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Un’attività messa in campo tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione, con lo scopo di garantire sempre più la generale percezione di sicurezza sul territorio e contrastare, nel contempo, ogni forma di criminalità diffusa e di aggregazione antisociale.

Per quest’ultimo motivo, numerosi sono stati i controlli esperiti presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e nei principali parchi cittadini (Parco Frigo, Parco di Ca’ Baroncello e quello Baden Powell), maggiormente frequentate da giovani, e dove, mediante l’impiego delle pattuglie con i colori d’istituto, sono stati controllati numerosi avventori.

In tale contesto,

nella serata di venerdì, militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa hanno deferito in stato di libertà due rosatesi di 18 e 19 anni, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato di ricettazione.

Nello specifico, a seguito di richiesta pervenuta alla Centrale Operativa, con la quale veniva segnalata la presenza di due giovani che, con indosso dei passamontagna, si aggiravano in quella zona con fare sospetto, i militari si recavano in Tezze sul Brenta, via degli alpini, individuando ed identificando i prevenuti i quali, oltre ai due cit. indumenti, venivano trovati nella disponibilità di uno scooter Malaguti 125, risultato, a seguito di immediati accertamenti, oggetto di furto denunciato in quella mattinata presso la Stazione Carabinieri di Romano d’Ezzelino da una cassolese.

Inoltre, il 19enne veniva altresì deferito in stato di libertà anche per la violazione di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990, in quanto, corso fasi iniziali del controllo, tentava di disfarsi di un involucro contenente circa 18,5 gr. di marjuana, sottoposta a sequestro.

Nel corso delle restanti attività di controllo,

i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa hanno proceduto:

a segnalare al Prefetto di Vicenza, per uso personale di sostanza stupefacente, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, un 32enne padovano. Il quale, controllato da personale della Sezione Radiomobile in Bassano del Grappa, mentre era alla guida della sua autovettura, veniva trovato in possesso di gr. 0,85 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la quale veniva sottoposta a sequestro amministrativo. Nell’occasione, all’uomo veniva ritirata la patente di guida.

a sanzionare per “ubriachezza”, ai sensi dell’art. 688 del P.: un 28enne novarese il quale, controllato in Nove da personale della Sezione Radiomobile, presentava evidenti sintomi di alterazione dovuti all’abuso di alcool; un 36enne ed un 64enne della Valbrenta. Controllati da personale operante in quella località Merlo, nell’ambito di richiesta di intervento con la quale si segnalava una persona verosimilmente dispersa all’interno delle acque del Brenta. Poi rivelatasi un falso allarme, si presentavano in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande



Bassano del Grappa (VI), 22 luglio 2024 – Vicenza, 22 luglio 2024

L E G I O N E C A R A B I N I E R I “V E N E T O”

Comando Provinciale di Vicenza