Bassano: controlli dei Carabinieri nel weekend

Rinvenuto stupefacente. Controllati diversi locali. Conducente in stato di ebbrezza alcolica. I servizi straordinari di controllo del territorio della Compagnia di Bassano del Grappa si sono ripetuti anche durante lo scorso weekend, con l’impiego di numerosi militari, sia in uniforme sia in borghese.

Un impegno corale volto a garantire sempre più un’efficace cornice di sicurezza, nell’ambito di un più ampio piano strategico programmato dal Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza.

L’imponente dispiegamento di forze, attuato dal pomeriggio di sabato 27 aprile sino alle prime ore del 29 corrente, era finalizzato alla prevenzione di reati predatori, fra cui i furti in abitazione, oltre alla repressione dell’abuso di alcol e dell’uso di sostanze stupefacenti, compreso il controllo dei locali del territorio, dei principali parchi e dei giardini pubblici.

I servizi ad alta visibilità,

legati in prevalenza alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza alcolica, sono stati eseguiti principalmente dai militari della Sezione Radiomobile, mediante l’utilizzo dell’etilometro con la finalità di prevenire incidenti stradali dagli epiloghi spesso tragici e quindi garantire la salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle strade.

Nel contempo

sono stati predisposti diversi posti di controllo lungo le principali arterie stradali. Un 22enne di Brendola (VI), alla guida della sua utilitaria, percorrendo la via Vittoria nel Comune di Mussolente, è andato a collidere contro un’altra vettura che viaggiava regolarmente nella propria carreggiata.

Sottoposto ad accertamento alcolemico, il conducente dell’utilitaria è risultato positivo con un tasso oltre il limite consentito. La conducente dell’altro veicolo coinvolto, una 55enne di Mussolente, ha riportato lievi lesioni. L’uomo, invece, è stato deferito alla Procura di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica e la sua patente di guida è stata ritirata.

Per quanto concerne l’attività di prevenzione/repressione di illeciti legati agli stupefacenti, sono stati conseguiti i seguenti risultati:

nel Comune di Romano d’Ezzelino, durante un controllo alla circolazione stradale, eseguito dalla

Sezione Radiomobile,

un 34enne di Bassano del Grappa (VI) è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”;

nel Comune di Cassola (VI), gli stessi carabinieri, nel corso di un ordinario controllo, hanno rinvenuto addosso ad una ragazza 20enne di Bassano del Grappa, circa mezzo grammo di “hashish” per uso personale.

Entrambi i convenuti sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza quali assuntori di sostanze stupefacenti, con contestuale ritiro della loro patente di guida.

I carabinieri di Romano d’Ezzelino,

infine, intervenuti a Bassano del Grappa in seguito ad una segnalazione di schiamazzi in casa ed in tale circostanza hanno rinvenuto oltre 30 grammi di “hashish” e per questo motivo il 23enne di origini indiane, è stato deferito alla Procura di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intera attività svolta si aggiunge a quelle ordinariamente eseguite dalle Stazioni dipendenti dalla Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa. Sarà riproposta ciclicamente, affinché sia assicurata quanto più possibile un’efficace azione di prevenzione e di repressione ad ogni forma di illegalità.

Nel corso del servizio sono state controllate in totale una cinquantina di persone, fermati molteplici veicoli e controllati esercizi pubblici.

Vicenza, 29 aprile 2024 – Bassano del Grappa, 27-29 aprile 2024

L E G I O N E C A R A B I N I E R I “V E N E T O”

Comando Provinciale di Vicenza