Bassano: Carabinieri, sequestrato stupefacente, guida in stato di ebbrezza e tentato furto

A partire dal pomeriggio del 18 aprile e sino alle prime ore del 19 aprile 2024, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso a un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto di reati predatori, in particolar modo dei furti in abitazione e rapine, e alla repressione del traffico e dell’uso di sostanze stupefacenti.

Un’attività imponente, messa in campo tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione, con lo scopo di garantire sempre più la generale percezione di sicurezza sul territorio e contrastare, nel contempo, ogni forma di criminalità diffusa e di aggregazione antisociale.

Bassano – Numerosi sono stati i controlli esperiti

presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e delle aree maggiormente frequentate da giovani, compresi parchi pubblici, mediante l’impiego delle pattuglie con i colori d’istituto e in abiti civili.

Nonché quelli eseguiti dalla Sezione Radiomobile mediante l’utilizzo dell’etilometro, finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti della strada, attraverso l’effettuazione di molteplici posti di controllo lungo le arterie principali di comunicazione stradale, nonché presso i punti nevralgici e maggiormente frequentati del territorio; all’esito si è proceduto al deferimento in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza alcolica, di:

un 48enne trevigiano, il quale, controllato dai cit. militari in Cassola (VI), lungo la “Valsugana”, alla guida del proprio veicolo, sottoposto ad accertamento alcolemico mediante l’etilometro in dotazione, è risultato positivo con un tasso pari a 1,86 g/l.; nella circostanza gli veniva ritirata la patente di guida e il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca;

un cittadino marocchino di 31 anni, il quale, controllato sempre da militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa mentre, in quel centro si trovava alla guida della propria autovettura, sottoposto ad accertamento alcolemico mediante apparato etilometro, è risultato positivo con un tasso pari a 0,98 g/l.; patente di guida ritirata.

Durante le operazioni di controllo,

inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto varia sostanza stupefacente per uso personale, procedendo alle segnalazioni amministrative del caso, nei confronti di:

un 24enne di Thiene, il quale, controllato da personale della Sezione Radiomobile è stato trovato in possesso di gr. 0,58 di “hashish”; patente di guida ritirata;

un 34enne di Vicenza, il quale, controllato da personale della Sezione Radiomobile, veniva trovato in possesso di gr. 0,65 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; patente di guida ritirata;

un 23enne di Schiavon, il quale, controllato da personale della Sezione Radiomobile, veniva trovato in possesso di gr. 0,89 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; patente di guida ritirata;

23enne di origini albanesi, residente a Rosà. Il quale, controllato da personale della Sezione Radiomobile, veniva trovato in possesso di gr.1,1 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; patente di guida ritirata;

un 37 di origine romene, residente a Rosà. Controllato da militari della Stazione Carabinieri di Nove, veniva trovato in possesso di 6,83 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

Nel contempo sono stati conseguiti i seguenti risultati:

61 persone controllate;

34 veicoli controllati;

7 controlli ad esercizi pubblici.

Inoltre, nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Marostica, all’esito dei necessari accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza una 26enne. Riconosciuta responsabile di un tentato furto aggravato avvenuto il 10 aprile 2024, all’interno di un supermercato di quella Via Fosse. Dove la stessa tentava di asportare alcuni prodotti per un valore complessivo di euro 20,00 circa. Occultandoli all’interno della propria borsa, venendo nella circostanza bloccata da personale addetto alla vigilanza.

I servizi di controllo straordinario, in aggiunta alle quotidiane attività delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri nei rispettivi territori, continueranno regolarmente. Questo affinché sia assicurata una costante ed efficace azione preventiva e di contrasto ad ogni forma di attività illecita.

Vicenza, 19 aprile 2024

L E G I O N E C A R A B I N I E R I “V E N E T O”

Comando Provinciale di Vicenza