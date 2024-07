Bar La Terrazza della Basilica, disturba e attacca i poliziotti: arrestato

Disturba gli avventori di un bar del centro di Vicenza ed aggredisce i Poliziotti intervenuti al bar La Terrazza della Basilica

Arrestato dalla Polizia di Stato

Verso le ore 20.15 di sabato 29 giugno, le Volanti della Questura intervenivano a Vicenza, presso il bar “La Terrazza della Basilica”, in quanto era stata segnalata la presenza di una persona in evidente stato di ebbrezza alcolica che arrecava disturbo ai clienti e che i dipendenti del bar cercavano di allontanare vanamente.

Identificazione del sospettato

Giunti presso Piazza dei Signori l’attenzione dei Poliziotti veniva richiamata da alcune persone che indicavano con precisione un uomo. Persona di nazionalità nordafricana, come colui che aveva arrecato disturbo presso il citato bar. Questi veniva intercettato dai Poliziotti ma da subito evidenziava un atteggiamento aggressivo e poco collaborativo. Questo offendeva ripetutamente gli Agenti intervenuti con frasi del tipo: “razzisti, ‘fuck police, fuck police, fuck you”, indicando a più riprese con il dito medio all’indirizzo dei Poliziotti.

Arresto e Accuse

L’uomo, identificato per M. B. E. tunisino del 1996, regolare in Italia e residente a Vicenza, veniva pertanto accompagnato in Questura per gli atti di rito. Nel mentre iniziava ad aggredire fisicamente i Poliziotti, danneggiando anche l’autovettura di servizio con calci e pugni. Pertanto si rendeva necessario contenerlo e trarlo in arresto. Arrestato per i reati di violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza molesta.

Due Agenti della Polizia di Stato intervenuti, all’esito della colluttazione riportavano lievi ferite con prognosi di giorni 7 per contusioni varie.

Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Informata l’Autorità Giudiziaria, ne veniva disposto il trattenimento presso le camere di sicurezza della Questura. Trattenuto in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì mattinata.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa dell’1 luglio 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa