Baby gang a Vicenza: Polizia becca 25 giovani e li riaffida ai genitori

La Polizia di Stato intensifica i controlli serali in centro a Vicenza contro la presenza di gruppi giovanili molesti (Baby gang)

Identificati 25 giovani in centro storico a Vicenza

E’ di poche giorni fa la notizia della presenza di consistenti gruppi giovanili in centro storico a Vicenza, soprattutto nel fine settimana, spesso minorenni, che talvolta si evidenziano per lo smodato uso di alcolici o per liti improvvise innescate da futili pretesti.

Per monitorare il fenomeno, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel pieno centro storico di Vicenza, soprattutto nel fine settimana.

Ed infatti, proprio nella serata di ieri, in centro storico – in particolare in Piazza Castello e Viale Roma – sono stati identificati 25 giovani (in tre distinti gruppi), in gran parte tutti minorenni e di origine straniera.

Baby gang: nessuna sanzione, ma monitoraggio proseguirà

Quelli identificati dopo le 22.00 sono stati riaffidati ai genitori, fatti confluire sul posto per prendersi in carico dei figli. Alcuni non sapevano che i loro ragazzi erano usciti di casa.

Non sono state contestate sanzioni amministrative o penali.

Il monitoraggio del fenomeno aggregativo proseguirà nei prossimi giorni, anche con il concorso delle altre forze di polizia. Polizia e altre forze insieme in base ad una strategia condivisa in occasione di specifiche riunioni tenutesi in Prefettura.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Comunicato Stampa del 27 aprile 2024

Fonte: Questura di Vicenza Ufficio Stampa