Auto vola e si incastra sotto un camion a Sarcedo: un ferito (video)

Sarcedo, vola con l’auto finendo incastrato tra la cabina e il semirimorchio di un camion: un ferito

Alle 17:15, di lunedì 8 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via delle Monache a Sarcedo (VI) per un’auto che dopo aver preso un cordolo è letteralmente volata finendo incastrata tra la cabina guida e il semirimorchio di un autoarticolato: ferito l’automobilista.

I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’automobilista della Bmw serie 3 è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale a Santorso. Illeso l’autista del mezzo pesante.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Una perdita idraulica di olio è stata tamponata dai vigili del fuoco.

Ancora in corso il recupero dei mezzi.

Sarcedo, 8 aprile 2024

Fonte: Vigili del fuoco – Ufficio Stampa

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: Interventi tempestivi e specializzati per la tua sicurezza

Salvaguardare vite e beni:

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interviene con tempestività e professionalità per garantire la sicurezza di persone e beni. Le nostre squadre altamente qualificate sono pronte ad affrontare ogni tipo di emergenza, con immediatezza e competenza.

Interventi tecnici specialistici:

Soccorso in caso di:

Incendi Rilasci incontrollati di energia Crolli strutturali, improvvisi o minaccianti Frane Piene Alluvioni Altre pubbliche calamità



Contrasto dei rischi derivanti da:

Energia nucleare Sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche



Professionalità e competenza al tuo servizio:

Grazie a studi ed esami sperimentali e tecnici, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è sempre all’avanguardia nella gestione delle emergenze. Le nostre risorse strumentali e umane ci permettono di affrontare ogni situazione con la massima efficacia.

In caso di emergenza, contatta il 115. I Vigili del Fuoco sono al tuo servizio 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx