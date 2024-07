Asiago: spaccio di sostanze stupefacenti

Asiago (VI). Carabinieri deferiscono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte del 30 giugno i militari della Stazione Carabinieri di Asiago, durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, volto anche alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nei pressi del piazzale dello stadio del ghiaccio di Asiago, procedevano al controllo di autovettura Opel Corsa, ferma in sosta con motore spento, all’interno della quale vi erano due uomini.

Le due persone si presentavano ai militari nervose e preoccupate, mentre dall’abitacolo fuoriusciva un forte odore di sostanza stupefacente.

I militari operanti procedevano immediatamente a perquisizione veicolare rinvenendo e sequestrando a carico di B.Y., classe 2005, cittadino italiano, dall’interno di uno zainetto marca Quechua di colore nero e di un beauty-case di colore bordeaux,

sostanza stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 12,00 ,

per un peso complessivo , sostanza stupefacente di tipo hashish per un peso complessivo di gr. 66,50.

Oltre a un cutter di colore giallo e nero, un bilancino di precisione elettronico, 2 trincia tabacco, denaro contante per un importo totale di €280,00, suddivisi in nr. 5 banconote da €50,00, nr. 1 banconota da €20,00 e nr. 1 banconota da €10,00, custodito all’interno di una bustina in cellophane richiudibile ed altro materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

L’uomo veniva deferito in stato libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 del D.P.R. 09.10.1990 nr. 309.

