Arzignano, auto contro un platano: feriti mamma e figlio

Alle 20: 50 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dei Mille ad Arzignano (VI) per un’auto finita contro un platano: ferito un bambino piccolo e la mamma. La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Arzignano ha messo in sicurezza l’auto ed estratto la donna alla guida, rimasta incastrata, che è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem.

Ferito pure il bambino tirato fuori nell’immediatezza dall’auto da alcuni passanti e già assistito dal personale sanitario.

Mamma e bambino entrambi trasferiti in ospedale.

Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell’ordine. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Arzignano, 14 maggio 2024

Fonte: Vigili del Fuoco Ufficio Stampa

